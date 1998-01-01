«Все правильно сказал» — Панин поддержал слова Серебрякова о «псевдопатриотизме»

, 11:29 309

Серебряков на выступлении в Лондоне обвинил Россию в развязывании войн и переписывании истории.

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

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Алексей Панин 31

Алексей Панин в своем интервью ТВЦ заступился за коллегу Алексея Серебрякова, который на недавнем выступлении в Лондоне сделал громкое заявление. Напомним, Серебряков в ходе лекции сказал, что Россия развязала за последние 20 лет несколько войн и вынуждена переписывать историю.

— Сейчас мы, находясь в сплошном окружении врагов, мы должны демонстрировать псевдопатриотизм. И поэтому мы должны пересматривать историю, — заявил актер.

Алексей Панин поддержал Серебрякова и подчеркнул, что до этого не слышал резонансного выступления, но все сказанное совпало с его собственными мыслями.

— Все правильно сказал Алексей Серебряков. Это понимает каждый здравомыслящий человек… по какому-то стечению обстоятельств получается, что все мысли, которые Алексей Серебряков произносит, случайно они полностью совпадают с тем, о чем думаю я, — сказал Панин.

Также Панин критически высказался о комментарии Юрия Лозы, который назвал Серебрякова «оторванным ломтем» и предложил не снимать его в российском кино. Актер заявил, что слова Лозы ему неинтересны, потому что певец, по мнению Панина, непорядочный человек. Кроме того, он перечислил, к кому из русских звезд стоит прислушаться.

— Что говорит Серебряков, мне интересно. Что говорит Миша Ефремов, мне интересно. Что говорит Гарик Сукачев, мне интересно. А что говорят Лоза, Александр Маршал и Владимир Винокур — мне по барабану, — подчеркнул актер.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Алексей Панин думает о предложении лишить его актерских наград

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