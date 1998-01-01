Лавров: Россия не заявляла, что мирный договор заключат на японских условиях

Сергей Лавров в интервью «Вьетнамскому телевидению» подчеркнул: Россия не давала правительству Синдзо Абэ поводов думать, что мирный договор будет заключен на японских условиях. Ранее премьер-министр Страны восходящего солнца на выступлении в парламенте заявил, что планирует заключить договор именно на условиях Японии.

— Честное слово, не знаю, откуда у него такое убеждение. Ни президент России Владимир Путин, ни я, ни кто-либо другой из участвующих в российско-японских консультациях не давал оснований нашим японским коллегам для подобных заявлений, — подчеркнул Лавров.

Глава российского МИДа в очередной раз обозначил, обязательный пункт заключения договора — признание Японией суверенитета России над Курильскими островами.

Основной предмет спора между Россией и Японией — четыре острова Малой Курильской гряды: Шикотан, Итуруп, Хабомаи и Кунашир. По итогам Второй Мировой войны они вошли в СССР, однако вхождение не было подкреплено мирным договором с Японией. В 1956 году Советский Союз заключил со Страной восходящего солнца декларацию, которая частично урегулировала ситуацию, однако от претензий на острова страны не отказались. Мирный договор не заключен до сих пор, Россия как правопреемница СССР унаследовала этот территориальный спор.

Ранее Пятый канал публиковал слова Сергея Лаврова о провокациях Украины в Керченском проливе.