Лавров: Киев хочет использовать НАТО для прорыва через Керченский пролив

, 20:49 Эфирная новость 51

В МИД РФ рассказали о готовящихся провокациях в Керченском проливе.

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский, Пятый канал

Тема:
Инцидент в Керченском проливе 204

Корабли НАТО в Черном море заподозрили в подготовке к столкновению с российскими пограничниками. Накануне противоминная группа альянса начала патрулирование и подготовку к учениям «Посейдон». Однако сегодня появилась тревожная информация: Киев совместно с западным военным блоком намерен устроить очередную провокацию в Керченском проливе. Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров.

Причем, как мне сказали, опрашивают страны НАТО с приглашением направить своих представителей на эти корабли для того, чтобы вместе с НАТО прорываться через Керченский пролив, — заявил на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса.

Лавров также отметил, что деловые круги ЕС устали от антироссийских санкций. Однако политические игры, разменной картой в которых оказалась Украина, пока не позволяют вернуться «к нормальности», сказал он.

Ранее Пятый канал сообщал, что Украина пригрозила России расторжением договора по Азовскому морю.

Тема:
Инцидент в Керченском проливе 204
21 февр
Климкин пригрозил России расторжением договора по Азовскому морю
21 февр
МИД РФ: Украина готовится к повторной провокации в Керченском проливе
19 февр
Эсминец ВМС США «Дональд Кук» второй раз с начала года зашел в Черное море
18 февр
В ЕС обозначили срок введения санкций из-за инцидента в Керченском проливе
15 февр
ЕС готовит санкции, связанные с инцидентом в Керченском проливе
14 февр
Киеву неймется: Украина направит в Азовское море два десантных катера «Кентавр»
13 февр
«Печально» — Лавров прокомментировал новые антироссийские санкции ЕС — видео
13 февр
«Не обращаем внимания» — Небензя об угрозе новых антироссийских санкций
5 февр
Порошенко заявил, что украинские корабли пройдут через Керченский пролив
2 февр
«Он сам рухнет» — командующий ВМС Украины «предрек» будущее Крымского моста

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

22:07
«Все штатно» — в Роскосмосе сообщили о выходе египетского спутника на орбиту
21:59
Подробности покушения на Медведчука раскрыли в ДНР
21:44
«Супердолгогерой»: Хью Джекман и Патрик Стюарт попали в Книгу рекордов Гиннесса
21:29
Пассажирский Boeing в США случайно превысил скорость звука
21:15
Репортаж: Почему в России планируют создать реестр игроманов
20:58
Нештатная ситуация могла произойти при запуске спутника Egyptsat-А с Байконура
20:49
Лавров: Киев хочет использовать НАТО для прорыва через Керченский пролив
20:42
Устюгова дисквалифицировали после столкновения с норвежцем в Зеефельде
20:29
Скончался журналист Андрей Попов
20:22
Петербургские полицейские наладили сбыт наркотиков, чтобы повысить статистику задержаний
20:15
Видео: Почему паллиативная помощь в России должна быть комплексной
20:10
Путин рассказал о теоретической угрозе отключения России от интернета
20:04
Мат помогает терпеть боль: Джигурда о данных опроса ВЦИОМ про нецензурную брань
19:57
Видео: Барселону охватили масштабные беспорядки
19:40
Климкин пригрозил России расторжением договора по Азовскому морю
19:27
Репортаж: За что Порошенко получил «награду» в США
19:17
В Госдуме приступили к реализации Послания Путина Федеральному собранию
19:07
Яблочный 10yearschallenge: Как изменились участницы группы «Ранетки»
18:59
«Болтология»: в НИИ Вишневского не подтвердили слухи про операцию Пугачевой
18:48
«Байер» против «Краснодара» — где посмотреть трансляцию матча онлайн

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

В Крыму предостерегли НАТО от провокаций во время учений в Черном море

«Зенит» против «Фенербахче» — где посмотреть трансляцию матча онлайн
«Байер» против «Краснодара» — где посмотреть трансляцию матча онлайн
Как правильно поститься — продукты и меню на дни Великого поста
21 марта — годовщина присоединения Крыма к России

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Встречайте звездное воскресенье на Пятом канале!

Проведите утро воскресенья в компании со своими любыми артистами! Только на Пятом канале — уникальное звездное воскресенье!

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал завоевал призовые места на премии BEMA

«Золотом» отмечены «Алые паруса» и «Марафон добра».

5-tv.ru

Реклама