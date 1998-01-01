Лавров: Киев хочет использовать НАТО для прорыва через Керченский пролив

Корабли НАТО в Черном море заподозрили в подготовке к столкновению с российскими пограничниками. Накануне противоминная группа альянса начала патрулирование и подготовку к учениям «Посейдон». Однако сегодня появилась тревожная информация: Киев совместно с западным военным блоком намерен устроить очередную провокацию в Керченском проливе. Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров.

— Причем, как мне сказали, опрашивают страны НАТО с приглашением направить своих представителей на эти корабли для того, чтобы вместе с НАТО прорываться через Керченский пролив, — заявил на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса.

Лавров также отметил, что деловые круги ЕС устали от антироссийских санкций. Однако политические игры, разменной картой в которых оказалась Украина, пока не позволяют вернуться «к нормальности», сказал он.

Ранее Пятый канал сообщал, что Украина пригрозила России расторжением договора по Азовскому морю.