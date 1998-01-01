Нестандартно припаркованный в Санкт-Петербурге автомобиль позабавил пользователей соцсетей. Фото появилось в ночь на воскресенье, 24 февраля, на странице «Признавашки ДТП и СП Санкт-Петербург». На снимках, сделанных с разных ракурсов и в разное время суток, Toyota стоит почти вертикально на снежном кургане в одном из дворов, как сообщается, на улице Космонавтов. Фотографии вызвала бурное веселье и массу измышлений у пользователей.

— Воет на луну? — предположил один из комментаторов.

— Сам съедет или подождет, когда снег растает? — интересуется другой.

— Нормально встал. Никому не мешает.

— И не эвакуируют. Побоятся снимать.

— Нормально. Ток вылезать, наверное, неудобно.

— Страна большая, а припарковаться негде!!! — восклицает кто-то.

ВКонтакте @spb_today

А некоторые вообще не увидели ничего необычного в таком способе парковаться — тут же появилось еще несколько фото с машинами в аналогичных позах.

— У них флешмоб, — предположил автор одного из снимков.

Ранее Пятый канал рассказывал об инициативе петербургского депутата Госдумы Виталия Милонова, который предложил отменить эвакуацию автомобилей, которые неправильно припаркованы из-за сугробов или других погодных катаклизмов.