Виталий Милонов встал на защиту автомобилистов

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил не эвакуировать неправильно припаркованные автомобили, если они не мешают спецтранспорту, сообщает РИА Новости. Парламентарий обосновал свое предложение тем, что из-за непогоды и осадков парковки завалены, и автомобилисты вынуждены оставлять машины где придется.

— Особенно сложная ситуация с эвакуацией автомашин сложилась в Санкт-Петербурге в текущем году — автолюбители по причине аномальных снегопадов и образованию снего-ледяных торосов на улицах Северной столицы оказались лишены привычного количества парковочных мест, — написал Милонов.

По данным источника, депутат уже направил соответствующие послания главе МВД Владимиру Колокольцеву и действующему губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову. Предложение Милонова касается только осени и зимы, когда погода особенно немилосердна к водителям. Отмечается, что машину следует не эвакуировать только если она не мешает никому, в том числе пешеходам, спецтранспорту и другим автомобилям.

Ранее Пятый канал рассказывал о борьбе депутата Милонова с абортами.