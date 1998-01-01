Север помнит: В Якутии сделают народный «Оскар» для создателей «Игры престолов»

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Якутские мастера ранее изготовили «Оскар» для Леонардо ди Каприо и даже передали награду актеру.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»

Активисты из Якутии решили наградить создателей сериала «Игра престолов» народным «Оскаром», сообщает Интерфакс. Ранее, те же люди собрали средства на серебряную статуэтку для Леонардо ди Каприо, изготовили награду и даже вручили ее актеру.

Сейчас поклонники фэнтезийного сериала запустили акцию под хэштегом #Настоящийфанат, цель которой — собрать средства на «Оскар» для «Игры престолов». Статуэтка будет необычной — создатели вдохновляются образом короля Севера Джона Сноу, а среди материалов числятся железо, серебро, мамонтовая кость и обсидиан.

— В этом году выходит последний сезон телесериала «Игра престолов» и мы, как группа поклонников, выступаем с инициативой выразить от имени якутян благодарность создателям за подаренный читателям и зрителям волшебный мир, — рассказала Татьяна Егорова, организатор проекта по сбору средств.

Ранее Пятый канал сообщал, что фанатов «Игры престолов» ждет разочарование в финале.

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