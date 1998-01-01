Фанатов «Игры престолов» ждет разочарование в финале

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Исполнительница роли Арьи Старк британская актриса Мэйси Уильмс поделилась впечатлениями о заключительном сезоне шоу.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»

Актриса Мэйси Уильямс, исполнившая роль Арьи Старк в популярном сериале «Игра Престолов», рассказала о разочаровании, которое ждет поклонников в развязке сериала.

В интервью телеканалу Sky News, Уильямс призналась, что окончание телесаги вряд ли удовлетворит фанатов.

— Все хорошее должно когда-то заканчиваться. Никто не хочет, чтобы это заканчивалось. Я очень горжусь финальным сезоном, — завила артистка.

В начале 2019 года телеканал HBO представил публике трейлер финального сезона «Игры престолов», в котором поклонники нашли спойлер о гибели Старков.

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