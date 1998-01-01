WP: Беспилотник «Калашникова» может произвести революцию, как когда-то АК

Беспилотник-камикадзе, который представил на днях на выставке в Абу-Даби концерн «Калашников» может произвести революцию в вооружении, сделав доступным ведение беспилотных боевых действий, пишет газета The Washington Post.

— Крошечный предмет затерялся среди танков, бронетехники и истребителей, но у него такой же потенциал изменить лицо войны, как и у его старшего брата — АК-47, которого просто называют Калашниковым, — отмечает автор статьи.

Автомат Калашникова стал популярным и остается таковым по сей день благодаря низкой цене, высокой эффективности и простоте использования. Беспилотник Калашникова, получивший название KYB-UAV, тоже будет прост в эксплуатации, эффективен и дешев. И столь же революционен.

KYB имеет ширину четыре фута, может летать 30 минут со скоростью 80 миль в час и несет шесть фунтов взрывчатки. То есть предмет размером примерно с журнальный столик, которым можно управлять, чтобы взорвать цель на расстоянии 40 миль — эквивалент маленькой, медленной и недорогой крылатой ракеты, констатирует издание.

Ранее Пятый канал рассказывал о возможностях подводного беспилотного аппарата «Посейдон», который способен опускаться на глубину более километра и развивать скорость до 200 километров в час.