Биатлонистка Юрлова-Перхт выиграла гонку преследования на чемпионате Европы

, 19:16 74

Петербурженка преодолела дистанцию 10 километров за 27 минут 43,4 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах.

Фото: ТАСС/Matthias Balk

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт заняла первое место в гонке преследования на чемпионате Европы в Минске. Спортсменка из Петербурга преодолела дистанцию 10 километров за 27 минут 43,4 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах, сообщает ТАСС.

Второй пришла биатлонистка из Белоруссии Ирина Кривко. Третье место на пьедестале заняла немка Надин Хорхлер.

34-летняя Екатерина Юрлова-Перхт завоевала золото чемпионата Европы впервые в карьере. В ее активе также две серебряные и три бронзовые медали турнира. Биатлонистка является чемпионкой мира 2015 года в индивидуальной гонке.

Ранее Пятый канал сообщал, что биатлонистка Валерия Васнецова удалилась из Instagram после перепалки с болельщиками.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

20:17
Почему солистка группы «Винтаж» отменяет концерты
20:06
Посетителей эвакуировали из Пушкинского музея в Москве
19:43
Жгучая брюнетка: Такой Валерию еще никто не видел — фото
19:31
Послание президента: Какие задачи поставил Путин перед Федеральным собранием
19:16
Биатлонистка Юрлова-Перхт выиграла гонку преследования на чемпионате Европы
19:06
Мир накроет тьма и человечество исчезнет: Провидец назвал новую дату Конца света
18:47
РЭО проследит за справедливостью тарифов на утилизацию отходов
18:37
«Уже приходили»: Родственники предлагали «отмазать» виновника ДТП на Невском
18:30
МИД Швеции вызвал посла России после инцидента с самолетом над Балтикой
18:05
Эксперт: Травля сестер Опанасюк отражает психологическую атмосферу на Украине
17:54
Видео: «Русская Кардашьян» похвасталась гигантской грудью
17:39
Видео: Пострадавший в смертельной аварии на Невском рассказал о произошедшем
17:26
Фото: Отец рэпера Децла опубликовал архивный снимок с сыном 1996 года
17:07
«Он в искусственной коме»: Супруга Георгия Данелия о его состоянии
17:05
Русский экзархат в Западной Европе вновь отклонил притязания Константинополя
16:54
Журналистка проекта RT Redfish ранена в ходе акций протеста в Венесуэле
16:29
Мужчина открыл стрельбу из ружья по полицейским в Астраханской области
16:15
Видео: Неизвестные захватили пассажирский самолет, летевший из Бангладеш в Дубай
16:05
Опубликовано первое фото модернизированного танка Abrams
15:56
«Воет на луну»: Новый способ парковки авто — лайфхак из Петербурга

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Неспроста»: Приметы на кухне

В воскресенье, 24 февраля, в 12.05 Пятый канал представит новый выпуск проекта «Неспроста». Речь в нём пойдет о приметах на кухне.

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Вся правда об обмане в интернете

5-tv.ru

Реклама