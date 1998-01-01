Биатлонистка Юрлова-Перхт выиграла гонку преследования на чемпионате Европы

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт заняла первое место в гонке преследования на чемпионате Европы в Минске. Спортсменка из Петербурга преодолела дистанцию 10 километров за 27 минут 43,4 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах, сообщает ТАСС.

Второй пришла биатлонистка из Белоруссии Ирина Кривко. Третье место на пьедестале заняла немка Надин Хорхлер.

34-летняя Екатерина Юрлова-Перхт завоевала золото чемпионата Европы впервые в карьере. В ее активе также две серебряные и три бронзовые медали турнира. Биатлонистка является чемпионкой мира 2015 года в индивидуальной гонке.

Ранее Пятый канал сообщал, что биатлонистка Валерия Васнецова удалилась из Instagram после перепалки с болельщиками.