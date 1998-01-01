Эксперт: Травля сестер Опанасюк отражает психологическую атмосферу на Украине

, 18:05 Мнение экспертов 48

Михаил Погребинский считает, что против девушек из группы Anna Maria был намеренно применен излюбленный способ украинских радикалов.

Фото, видео: ВКонтакте @annamariashow, Пятый канал

Травля сестер Опанасюк из украинской группы Anna Maria совпадает с диким русофобским трендом на Украине и отражает сложившуюся в стране психологическую атмосферу. Так прокомментировал Пятому каналу украинский политолог Михаил Погребинский ситуацию с претендентками на «Евровидение» Анной и Марией Опанасюк, которые ранее сказали, что Киев утратил Крым.

— То, что произошло на этом конкурсе «Евровидение» на Украине, отражает нынешнюю психологическую атмосферу в нашей стране. Все, что вокруг темы отношений между нашими странами — Украиной и Россией — закрытая тема. И, когда оказывается, что далеко не все люди смирились с такой интерпретацией нашего бытия, они устраивают скандал. Так было на интервью. Зачем-то эти девочки пошли к известному журналисту-провокатору и, как по мне, просто человеческому ничтожеству, и он там пытался их провоцировать, — рассказал эксперт.

Погребинский отметил, что это — стандартный прием украинских радикалов, когда они окружают какого-то человека и вынуждают его озвучить свое мнение относительно статуса Крыма или отношения к России в целом. При этом девушки в ответ на провокацию журналиста «ответили совершенно непосредственно, как они думают».

Политолог подчеркнул, что, несмотря на шквал критики в СМИ, по итогам голосования телезрителей на «Евровидение» лидировала именно группа Anna Maria, потому что они «не лояльны дикому русофобскому тренду, который навязывает одна часть общества другой».

Как рассказывал Пятый канал, травля Опанасюк началась после того, как телеведущий целенаправленно спровоцировал их ответить на вопрос о принадлежности Крыма. Девушки тогда сказали, что Украина полуостров «просто утратила».

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