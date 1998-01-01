«Я ими горжусь»: Мать девушек из группы Anna Maria о выступлении дочерей

Мать участниц украинского вокального дуэта Anna Maria рассказала, какие эмоции вызвало у нее выступление дочерей, вышедших в финал отборочного конкурса на «Евровидение». Девушки едва не расплакались на сцене от едких комментариев телеведущего, касающихся их позиции по Крыму. Жюри практически единогласно поставило им низкие баллы.

— Я ими просто горжусь, потому что они очень достойно выступили. Так как они думают, так как думают многие люди в Крыму и Украине, — сказала Лариса Опанасюк, мать сестер-певиц.

Ранее Пятый канал рассказывал, что родителей Анны и Марии Опанасюк, внесли в базу «Миротворец» из-за того, что они проживают на полуострове. Мать девочек является заместителем Председателя Совета министров Республики Крым.

Травля Опанасюк началась после того, как другой телеведущий целенаправленно спровоцировал их ответить на вопрос о принадлежности Крыма. Девушки тогда сказали, что Украина полуостров «просто утратила».