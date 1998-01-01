МИД Швеции вызвал посла России после инцидента с самолетом над Балтикой

МИД Швеции вызвал посла России Виктора Татаринцева после инцидента с участием российского и шведского военных самолетов над Балтийским морем в начале текущей недели, сообщает SVT.

— Министерство серьезно относится к инциденту. Российский самолет действовал агрессивно и непрофессионально, создавая угрозу безопасности полетов, — заявила пресс-секретарь ведомства Диана Кудхайб.

Министерство обороны Швеции, в пятницу, 22 февраля, заявило, что российский Су-27 опасно сблизился с самолетом шведских ВВС над Балтийским морем. Ведомство назвало инцидент неприемлемым. В свою очередь в Минобороны России отметили, что шведский самолет-разведчик летел к границам РФ, из-за чего в воздух и был поднят истребитель.

Ранее Пятый канал сообщал, что Швеция заявила о создании «убийцы» российских истребителей Су. Разработчики самолета обошлись без стелс-технологии и хорошего вооружения.