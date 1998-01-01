Конькобежец Кулижников: Первый в истории РФ трехкратный чемпион мира в спринте

Российский конькобежец Павел Кулижников первым в истории России стал трехкратным чемпионом мира в спринтерском многоборье, сообщает РИА Новости.

Уроженец Воркуты победил на чемпионате мира по спринту, который завершился в воскресенье, 24 февраля, в голландском Херенвене. Кулижников пришел вторым на заключительной дистанции 1000 метров с результатом 1 минута 8,62 секунды. Первое время показал голландец Кьелд Нейс, третьим стал олимпийский чемпион из Норвегии Ховард Лоренцен.

В зачете многоборья Павел Кулижников набрал 137,390 балла, серебро взял японец Тацуя Синхама, бронза досталась Кьелду Нейсу.

Павел Кулижников уже выигрывал чемпионаты мира по спринту в 2015 и 2016 годах. Двукратным чемпионом мира в российской истории также является Сергей Клевченя — в 1996 и 1997 годах. Наибольшее количество золотых медалей чемпионатов мира в спринтерском многоборье завоевал Игорь Железовский, который четыре раза побеждал под флагом СССР, один раз становился чемпионом в составе сборной СНГ, а шестой титул выиграл в качестве спортсмена сборной Белоруссии.

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