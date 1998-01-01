Фото: Huawei представила складной смартфон за 2600 долларов

Китайская компания Huawei в воскресенье, 24 февраля, анонсировала новый складной смартфон Mate X с поддержкой технологии 5G, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный аккаунт Huawei в Weibo.

— Здравствуй, будущее! Встречайте первую модель складного 5G-смартфона Huawei, — говорится в сообщении компании-производителя.

Twitter @HuaweiMobile

По словам разработчиков, диагональ экрана смартфона в развернутом виде достигает восьми дюймов. Гаджет способен быстро заряжаться, достигая 85% за полчаса. Помимо прочего, телефон отличается наличием механизма защиты данных пользователей при помощи шифрования.

Ранее Пятый канал сообщал, что использование гаджетов во время еды приводит к ожирению. Ученые из Бразилии и Нидерландов обнаружили, что использующие смартфон или читающие книгу во время обеда, потребляют больше калорий.