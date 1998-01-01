Представительница Украины на «Евровидении» умолчала о российских правах на песню

Победительница украинского отбора на конкурсе «Евровидение» Maruv (настоящее имя — Анна Корсун) скрывала, что права на ее песню принадлежат российской компании. Согласно данным Apple Music композиция Siren Song была выпущена 13 февраля 2019 года студией Warner Music Russia.

glavred.info

Как сообщает украинский «Телеканал 24», лицензионные платежи от исполнения песни Maruv поступят бюджет России. Это также может повлиять на решение по поводу ее судьбы на конкурсе «Евровидение».

Ранее Пятый канал сообщал, что на Украине вспыхнул скандал из-за намерений Maruv устроить гастроли сразу после конкурса в Тель-Авиве. Позже комиссия передала ей контракт, в котором есть пункт о запрете выступлений в России.