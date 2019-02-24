Решение об участии MARUV в «Евровидении» примут в течение двух дней

Окончательное решение по поводу участия певицы MARUV (настоящее имя — Анна Корсун — прим. ред.) в международном песенном конкурсе «Евровидение» на Украине примут в течение двух дней. Об этом в воскресенье, 24 февраля, сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Александру Кольцову.

По словам Кольцовой, в государстве сомневаются, сможет ли представлять страну исполнительница, которая дает концерты в России. Прежде, чем конкурсная комиссия огласит окончательное решение, артистка должна будет ответить на несколько вопросов, касающихся ее гастролей.

— Сейчас мы должны утвердить или согласовать победителя, который поедет от Украины. И мы, как общественное вещание, прислушиваемся к обществу. В обществе сейчас есть разные мнения, исполнитель, имеющий концертную деятельность в России, может ли [он] представлять Украину. В нашем договоре есть пункт, который нам нужно обсудить с MARUV, — пояснила Кольцова.

Представитель правления телерадиокомпании также сообщила, что на данный момент нет претендентов, которые бы смогли представить Украину на «Евровидении» вместо певицы.

Международный песенный конкурс пройдет в мае 2019 года в Тель-Авиве.

Ранее Пятый канал сообщал, что MARUV с успехом прошла последний этап отбора на песенный конкурс, где ее главными конкурентами стали участники украинских групп Brunettes Shoot Blondes, KAZKA и YUKO, женский джаз-бэнд Freedom jazz, а также близняшки из дуэта ANNA MARIA.