Украина «сбила» российский МиГ в рекламном ролике

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Скандальный ролик, демонстрирующий возможности украинской системы ПВО, был показан на авиасалоне в Индии.

Фото, видео: РИА Новости / Максим Блинов

Украинский зенитно-ракетный комплекс С-125 «Печора» способен уничтожить истребитель МиГ-29. Об этом говорится в рекламном ролике от госкомпании «Спецтехноэкспорт», которая занимается торговлей оружия.

Как сообщает ФАН, видео было показано на главном экране украинского стенда на выставке Aero India 2019. Это мероприятие проходило с 20 по 24 февраля в индийском Бангалоре.

МиГ-29 — советский многоцелевой истребитель четвертого поколения. На вооружении России находятся порядка 190 различных модификаций этого самолета. Его также поставляли в ряд стран по всему мира: от Германии до Монголии.

Ранее Пятый канал сообщал, что в сеть попали снимки модернизированного американского танка Abrams.

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