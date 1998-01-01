Опубликовано первое фото модернизированного танка Abrams

Первое фото новейшей модификации танка Abrams M1A2С с системами активной защиты опубликовано в сети, сообщает РИА Новости со ссылкой на Defence Blog.

Снимок сделан на испытательном полигоне Соединенных Штатов в Юме, где проходит завершающая стадия испытаний боевой машины. В новейшей версии танка Abrams устранен ряд недостатков, связанных с его габаритами, весом и мощностью. Помимо этого, M1A2С получил встроенную защиту от самодельных взрывных устройств.

M1A2 °C with TROPHY APS at YPG pic.twitter.com/AgCtwyXLrQ — 笑脸男人 (@lfx160219) 22 февраля 2019 г.

Новейшую модификацию танка дополнительно оснастили системой Trophy APS, которая способна защитить боевую машину от выстрелов гранатомета и противотанковых управляемых ракет.

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