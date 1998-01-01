«Я буду Любовь Баскова»: Успенская проговорилась о скором замужестве

65-летняя звезда шансона Любовь Успенская призналась, что мечтает выйти замуж за Николая Баскова. Сам артист был крайне удивлен такому признанию, но не удержался от того, чтобы поделиться этим в Instagram.

— Мечтаю выйти замуж за Колю Баскова. Я буду Любовь Баскова. А ты будешь Николай Успенский, — ответила певица на вопрос о своих мечтах.

В комментариях под видео, фанаты раскритиковали «натурального блондина» за этот поступок. Многие сочли, что он нарочно выставил на посмешище нетрезвую юбиляршу. Другие принялись оскорблять артистку, которая, как известно, уже имеет супруга.

— Зачем же так напиваться?

— Старушка Успенская, явно, выжила с ума

— Николай, не поддавайся чарам женщины, годящейся тебе в матери. Ты достоин молодой и красивой девушки, — написали пользователи соцсети.

Ранее Пятый канал сообщал, что дочь Любови Успенской тяжело восстанавливается после серьезной травмы.