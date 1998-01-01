Дочь Любови Успенской тяжело восстанавливается после серьезной травмы

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Звезда отечественного шансона уверена, что Татьяна поучаствует в ее юбилейном шоу в марте.

Фото, видео: Пятый канал, instagram @pacha_tati

Дочь звезды шансона Любови Успенской, Татьяна Плаксина, тяжело восстанавливается после серьезной травмы, которую получила несколько месяцев назад на Коста-Рике. Девушка упала с велосипеда и сломала челюсть в двух местах.

Помимо физических повреждений, у девушки началась депрессия. Звездная мама призвала дочь начать жизнь с чистого листа и в знак очищения и освобождения от прошлых бед, побрила Татьяну наголо.

Издревле считалось, что волосы впитывают в себя информацию и энергию. Например, буддисты и египетские жрецы регулярно брились, чтобы освободить энергетические потоки и стереть прошлый негативный опыт. Вот и Успенская вспомнила об этих практиках и остригла дочери волосы.

Как отмечает «Светская хроника», затем Татьяна улетела в Швейцарию, где ей сделали две операции. Упав с велосипеда, девушка потеряла пять передних зубов, восстановить которые сразу было невозможно. Отращивать волосы дочь Успенской тоже не спешила и появлялась перед своими подписчиками с коротким ежиком на голове.

В Коста-Рике Татьяна увлекалась духовными практиками, занималась йогой и писала картины. Много шума наделали и полуобнаженные фото Татьяны, которые девушка также регулярно публиковала у себя на странице.

Недавно Татьяне исполнилось 29 лет. Мама трогательно поздравила ее на своей странице в соцсети, выбрав фотографию, где дочь еще с длинными волосами.

Татьяна Плаксина — дочь Любови Успенской. Татьяна Плаксина — дочь Любови Успенской. Instagram @uspenskayalubov_official

Сама же королева шансона готовится к юбилею. 24 февраля Любови Успенской исполнится 65 лет. По этому случаю 2 марта певица устроит праздничное шоу. Звезда уверена, что и дочь Татьяна примет в нем участие. Сейчас Успенская сама стала ангелом-хранителем для своей дочери, и артистка старается далеко ее от себя не отпускать.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Любовь Успенская потратила на лечение дочери семь миллионов.

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