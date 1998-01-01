Лавров: Россия готова к диалогу с США, но не по принципу «учителя и ученика»

О том, как непросто вести диалог с США, рассказал Сергей Лавров в интервью вьетнамским и китайским журналистам. Разговор по принципу «учителя и ученика», который практикуют Штаты, по словам главы нашего МИДа, неприемлем ни с одной страной мира, и уж тем более с Россией. Министра спросили о перспективах отношений между Москвой и Вашингтоном.

— Позиция одна — Россия сама ухудшила наши отношения, поэтому Россия должна изменить свое поведение…конструктивно работать американские партне ры пока не хотят, — сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава российского МИДа сейчас в Хошимине с визитом. Затем отправится в Китай на министерскую встречу. Министры иностранных дел России, КНР и Индии собираются обсудить ситуацию вокруг Северной Кореи и надеются на успех предстоящего саммита США и КНДР, — он намечен на 27 февраля в Ханое.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что по словам Сергея Лаврова, Россия не заявляла, что мирный договор заключат на японских условиях.