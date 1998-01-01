Оливия Колман получила «Оскар» в номинации «Лучшая актриса»

Американская актриса Оливия Колман победила в номинации «Лучшая актриса» на вручении кинопремии «Оскар». Она сыграла главную роль в фильме «Фаворитка».

За победу в номинации также боролись Ялица Апарисио, сыгравшая в фильме «Рома», Гленн Клоуз «Жена», Леди Гага «Звезда родилась», Мелисса МакКарти «Сможете ли вы меня простить?».

В воскресенье, 24 февраля, в американском Лос-Анджелес проходит 91-я церемония вручения премии «Оскар». Золотые статуэтки присуждаются деятелям киноискусства за их вклад в создание кинокартин.

Лучшим документальным фильмом стала работа Элизабет Чай Васарелии и Джимми Чина «Фри Соло». А лучшей актрисой второго плана киноакадемики признали Реджину Кинг за роль в фильме «Если Бил-стрит могла бы заговорить».

Команда «Черного клановца» получила «Оскар» за лучший адаптированный сценарий. Премию за лучший сценарий получил Ник Валелонга за сценарий к картине «Зеленая книга». Золотую статуэтку за лучший анимационный фильм получил «Человек-паук: Через вселенные». Лучшим саундтреком стала песня Shallow из фильма «Звезда родилась».

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Рами Малек завоевал «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Богемская рапсодия».