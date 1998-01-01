Оливия Колман получила «Оскар» в номинации «Лучшая актриса»

Американская актриса Оливия Колман победила в номинации «Лучшая актриса» на вручении кинопремии «Оскар». Она сыграла главную роль в фильме «Фаворитка».
Olivia Colman's acceptance speech for Best Actress #Oscars pic.twitter.com/Oz6Zx3SCv9— blasianFMA🏳️🌈🇵🇭🇰🇪 (@blasianFMA) 25 февраля 2019 г.
За победу в номинации также боролись Ялица Апарисио, сыгравшая в фильме «Рома», Гленн Клоуз «Жена», Леди Гага «Звезда родилась», Мелисса МакКарти «Сможете ли вы меня простить?».
В воскресенье, 24 февраля, в американском Лос-Анджелес проходит 91-я церемония вручения премии «Оскар». Золотые статуэтки присуждаются деятелям киноискусства за их вклад в создание кинокартин.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что Рами Малек завоевал «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Богемская рапсодия».