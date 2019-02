Рами Малек завоевал «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Богемская рапсодия»

Американский актер египетского происхождения Рами Малек завоевал первый в своей карьере «Оскар». Он стал лучшим в номинации «Лучшая мужская роль». Актер сыграл в фильме вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия».

In a heartfelt speech, Oscar winner Rami Malek praises his mom, says he knows his dad is looking down on him, thanks Queen, and says the world «is longing for stories» about people being «unapologetically» themselves.



