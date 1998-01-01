Ресторан «Белое солнце» сгорел дотла в Ленинградской области — кадры с места

, 11:01 Видео 63

Здание заведения загорелось утром, 25 февраля.

Фото, видео: VK @Арина Кожухова, globallookpress.com

Ресторан «Белое солнце» сгорел дотла в деревне Агалатово Ленинградской области утром, 25 февраля.

На кадрах, опубликованных очевидцами пожара в соцсетях, видно, что огонь полностью охватил здание ресторана. Как стало известно Пятому каналу, сведений о пострадавших в результате пожара не поступало. Причины возгорания выясняются.

Как, в свою очередь, сообщает сайт KP.RU, одной из неофициальных версий ЧП является преднамеренный поджог.

Ранее Пятый канал сообщал о пожаре на строящемся атомном ледоколе «Урал» в Санкт-Петербурге.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

11:35
Самолет-разведчик США второй раз пролетит над Россией
11:32
Памела Андерсон попросила Владимира Путина защитить косаток и белух
11:27
Бедные академики и богатые спонсоры: как прошел «Оскар-2019»
11:15
Видео: Провокации на границе Венесуэлы и Колумбии перерастают в боевые действия
11:06
Представитель Алибасова прокомментировала госпитализацию Федосеевой-Шукшиной
11:01
Ресторан «Белое солнце» сгорел дотла в Ленинградской области — кадры с места
10:55
Народный артист России Георгий Штиль госпитализирован в Петербурге
10:45
Водитель в Петербурге выстрелил в лицо сделавшему замечание пешеходу
10:20
Maruv готова отказаться от гастролей в РФ ради «Евровидения»
10:18
Видео: Внук генерал-лейтенанта Карбышева подает в суд на Comedy Woman
10:09
Звезду «Полицейского с Рублевки» Сашу Бортич заподозрили в тайном замужестве
9:56
Видео: В России на ликвидацию свалок выделят 10 миллиардов рублей
9:44
На Украине шокированы гастролями в РФ «национальной гордости» — певицы Джамалы
9:31
Слезы Леди Гаги, вырез Ирины Шейк и блестящая Лопес — как прошел «Оскар-2019»
9:17
В России предложили платить компенсацию за моральный вред пожизненно
9:05
Близняшек из дуэта Anna Maria призвали отречься от родителей из-за их гражданства
8:59
Предприниматель, который жестоко обращался с работниками, был убит в ХМАО
8:55
Великобританию подозревают в использовании спецназа в Сирии вопреки запретам
8:52
Большинство жителей Окинавы проголосовали против американской военной базы
8:30
Лавров: Россия готова к диалогу с США, но не по принципу «учителя и ученика»

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Неспроста»: Приметы на кухне

В воскресенье, 24 февраля, в 12.05 Пятый канал представит новый выпуск проекта «Неспроста». Речь в нём пойдет о приметах на кухне.

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Вся правда об обмане в интернете

5-tv.ru

Реклама