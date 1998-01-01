Ресторан «Белое солнце» сгорел дотла в деревне Агалатово Ленинградской области утром, 25 февраля.

На кадрах, опубликованных очевидцами пожара в соцсетях, видно, что огонь полностью охватил здание ресторана. Как стало известно Пятому каналу, сведений о пострадавших в результате пожара не поступало. Причины возгорания выясняются.

Как, в свою очередь, сообщает сайт KP.RU, одной из неофициальных версий ЧП является преднамеренный поджог.

Ранее Пятый канал сообщал о пожаре на строящемся атомном ледоколе «Урал» в Санкт-Петербурге.