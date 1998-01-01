Актер Георгий Штиль вернется домой после госпитализации уже 25 февраля. Об этом в беседе с Пятым каналом сообщила супруга народного артиста России Лиана Штиль.

— У него кардиостимулятор стоит. Периодически капельницы надо делать. В выходные положили, а сегодня заберу, — сказала она.

Также жена Георгия Штиля отметила, что сейчас актер чувствует себя очень хорошо.

Ранее Пятый канал сообщал, что 86-летнего народного артиста госпитализировали в одну из петербургских клиник с жалобами на боли в сердце в минувшие выходные. Также в одном из медучреждений Москвы 25 февраля находится жена Бари Алибасова — актриса Лидия Федосеева-Шукшина.