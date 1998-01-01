Лидия Федосеева-Шукшина находится в реанимации

Народную артистку России Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали с острым инфарктом. По предварительным данным, ей стало плохо накануне поздно вечером — 24 февраля. 80-летняя актриса пожаловалась на боли в груди, после чего ее экстренно отправили в больницу. Сейчас Федосеева-Шукшина находится в отделении реанимации, информации о ее состоянии пока нет.

Также накануне в одной из столичных клиник ввели в искусственную кому Георгия Данелию. Известного режиссера госпитализировали в субботу с инфекционным воспалением легких. Сейчас он находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что театр имени Вахтангова отменил спектакль из-за плохого самочувствия Василия Ланового. Позже директор театра рассказал о самочувствии актера.