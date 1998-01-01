Муцениеце напугала поклонников, рассказав о разводе с Прилучным

Известная актриса Агата Муцениеце выложила на своем Youtube-канале очередное видео. Она поделилась с подписчиками дальнейшими планами и похвасталась, что вместе с сыном скоро поедет на съемки нового выпуска передачи Регины Тодоренко «Пятница с Региной». Однако подробностями семейной жизни дело не ограничилось. Артистка затронула тему, которая больше всего интересует поклонников, и заявила, что разводится с Павлом Прилучным — актер «уехал из этого дома». Неожиданная новость шокировала фанатов.

Пока подписчики отходили от внезапного известия, Муцениеце уже выдала опровержение. Она сообщила, что это был просто нелепый розыгрыш.

— Паша в Калининграде на съемках, приедет скоро, и у нас будет спектакль, и мы поедем на гастроли. В общем, все в норме, не волнуйтесь, — отметила актриса.

Оказалось, звезда решила просто поиграть на любопытстве своих фанатов и подшутить над ними. Почву для розыгрыша подготовил недавний скандал. В прессе появилась информация, что Агата Муцениеце и Павел Прилучный находятся на грани развода, особенно после того, как актер якобы поднял руку на жену. Артистка опровергла все слухи, однако поклонники ждали новых подробностей семейной драмы.

Ранее Пятый канал сообщал, что Муцениеце и Прилучный впервые после скандала появились вместе.