Муцениеце и Прилучный впервые после скандала с избиением появились вместе

Поклонники Агаты Муцениеце и Павла Прилучного вздохнули с облегчением — слухи о разводе не подтвердились. Звездная пара впервые появилась вместе на публике после скандала с «избиением». Муцениеце в среду, 20 февраля, выложила в Instagram совместные фото с премьеры фильма «Тобол», которая состоялась накануне в Москве, Агата сыграла в картине роль Бригитты Цимс.

instagram @ agataagata

Актриса поблагодарила мужа за поддержку, которая к тому же умилила подписчиков своей эмоциональностью.

— Видела сториз, как Вас поддерживал Павел, как он кричал! Он так любит и гордится Вами! Прекрасная пара! Красива любовь.

— Как он за вас переживал!.. Молодец, сразу видно любовь — любовь.

— Милая глазу картина. Пусть всегда будете вы — вот так, рядом, вместе, за руку, плечом к плечу.

— Любим вас, вы лучшие, берегите друг друга, — пишут поклонники.

При этом очень многие обратили внимание на тот факт, что в темно-синем бархатном платье от Ульяны Сергеенко Агата выглядит несколько располневшей, а на одном из фото явно вырисовывается животик.

— Урраа! Животик!

— Она беременна?

— Мне кажется, просто у кого-то скоро будет трое деток, — пишут комментаторы.

— Нет, это просто такое платье, полнит не в нужном месте… У самой такое было — избавилась вовремя, — возражают им знатоки.

— Ну вот, понеслась. Чуть только неудачный ракурс — сразу беременна. С премьерой вас, Агата.

— Ребят она моя родная тетя, я не вру! Все с ней нормально. Она сказала вам сказать это все. Придумали журналисты, она не беременна! Ну я-то знаю, мы почти каждый день с родителями к ним ходим, и я с ней каждый божий день хожу по фильмам, — написала пользователь razorenov_a.

Instagram @agataagata

Ранее Пятый канал сообщал, слухи о грядущем разводе Муцениеце и Прилучного появились еще весной 2018 года, а в конце декабря в их загородный дом нагрянула полиция. Вызвала стражей порядка подруга Агаты, которая заявила, что актер избил жену «до полусмерти» и удерживает в доме. В полиции факт вызова подтвердили. Через несколько дней актриса опровергла информацию о насилии со стороны супруга.