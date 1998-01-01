Президент Незалежной Петр Порошенко рассказал о работе своей мечты — после завершения своей украинской политической карьеры он метит в евродепутаты. Такое «признание» он сделал в ходе форума о перспективах вступления Украины в НАТО и Евросоюз.

— Когда меня спрашивают, кем я хочу работать уже после президентской каденции, я говорю: «Для меня есть одна достойная работа, о которой я мечтаю, — быть депутатом Европейского парламента, — цитирует Порошенко RT.

Вероятно, «шоколадный король» адресовал свой «каминг аут» Брюсселю в надежде, что его услышат, ведь на Украине его рейтинг за месяц до президентских выборов ниже некуда. Только Порошенко запамятовал, что уже предстоящей весной Великобритания начинает процесс выхода из ЕС. Кроме того, в мае пройдут выборы в Европараламент, и по мнению многих европейских политологов, от ключевых стран сообщества победят представители правых сил, которых отличают центробежные настроения, и вопрос существования ЕС может встать ребром.

Ранее Пятый канал публиковал видео, на котором Порошенко, обращаясь к электорату во Львовской области, назвал Украину агрессором.