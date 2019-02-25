Политолог и медиаменеджер Малашенко найден мертвым в Испании

, 16:41 Срочная новость 224

По предварительной информации, 64-летний Игорь Малашенко свел счеты с жизнью.

Фото: ТАСС / Красильников Станислав

25 февраля в Испании найден мертвым политолог и бывший медиа-менеджер Игорь Малашенко, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, речь идет о самоубийстве. Каких-лиюо других подробностей издание не приводит.

Ранее Пятый канал рассказывал, что около недели назад его супруга Божена Рынска сообщила в социальных сетях о том, что Малашенко была вызвана скорая помощь. Медики предположили, что у него случился инсульт, но оказалось, что неврология. Тогда Рынска обвинила в стрессовом состоянии своего супруга его первую жену.

Игорь Малашенко является одним из создателей телеканала НТВ. Также он руководил РГТРК «Останкино». В 1996 году работал в предыборном штабе Бориса Ельцина. В прошлом году вновь принял участие в президентской кампании кандидата — в этот раз Ксении Собчак.

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