Политолог и медиаменеджер Малашенко найден мертвым в Испании

25 февраля в Испании найден мертвым политолог и бывший медиа-менеджер Игорь Малашенко, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, речь идет о самоубийстве. Каких-лиюо других подробностей издание не приводит.

Ранее Пятый канал рассказывал, что около недели назад его супруга Божена Рынска сообщила в социальных сетях о том, что Малашенко была вызвана скорая помощь. Медики предположили, что у него случился инсульт, но оказалось, что неврология. Тогда Рынска обвинила в стрессовом состоянии своего супруга его первую жену.

Игорь Малашенко является одним из создателей телеканала НТВ. Также он руководил РГТРК «Останкино». В 1996 году работал в предыборном штабе Бориса Ельцина. В прошлом году вновь принял участие в президентской кампании кандидата — в этот раз Ксении Собчак.