Журналист Тимур Валеев подтвердил информацию о смерти Малашенко

Известный российский политолог и журналист, один из основателей НТВ, муж известной журналистки Божены Рынски Игорь Малашенко покончил с собой в возрасте 64 лет в понедельник, 25 января. По некоторым данным, он в момент смерти находился в Испании.

За свою жизнь ему удалось построить успешную карьеру. Он был консультантом аппарата президента СССР Михаила Горбачева, публиковался в американских журналах и газетах Time, New York Times, Newsweek, работал на Первом канале и был политическим директором РГТРК «Останкино». В 1993 году он стал одним из основателей независимой коммерческой телекомпании НТВ, был главным советником избирательной кампании Бориса Ельцина и руководил предвыборным штабом телеведущей Ксении Собчак.

Журналист Тимур Валеев, работавший вместе с Малашенко во время предвыборной кампании, в интервью Пятому каналу подтвердил его смерть.

— В своем доме в Испании он покончил жизнь самоубийством сегодня ночью, — сказал Валеев.

В чем причины трагедии, неизвестно. Однако ранее жена Малашенко Божена Рынска жаловалась на плохое самочувствие своего супруга, которое вызвали безосновательные претензии со стороны бывшей жены. Журналистка рассказала, что Елена Пивоварова обвинила политолога в растрате денег, хотя большую часть своего состояния он тратил именно на ее расходы.