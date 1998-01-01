«Ужас и шок»: Собчак и Венедиктов скорбят в сети о смерти Игоря Малашенко

, 18:19 192

Знаменитости признались, что не могут прийти в себя после известия о смерти легендарного журналиста.

Фото: РИА Новости / Валерий Мельников

Новость о том, что известный российский политолог и журналист Игорь Малашенко добровольно ушел из жизни, шокировала всех, кто был с ним когда-то знаком.

Известная российская ведущая Ксения Собчак, предвыборным штабом которой политолог руководил в 2017 году, оставила скорбную запись в социальной сети. Она призналась, что не может прийти в себя после неожиданного известия. Игорь Малашенко играл большую роль в ее жизни.

Telegram @bloodysx

— Игорь Малашенко покончил с собой. Не могу прийти в себя. Благодарна ему за нашу совместную работу на президентской кампании. Считала его человеком порядочнейшим и очень креативным. Горжусь, что он возглавлял мой штаб, — отметила звезда.

На известие о смерти также отреагировал главный редактор, совладелец и ведущий радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Telegram @aavst55

— Игорь добровольно ушел из жизни. Ужас и шок, — написал журналист.

Ранее Пятый канал сообщал, что журналист Тимур Валеев подтвердил информацию о смерти Игоря Малашенко. Известный российский политолог и журналист скончался в возрасте 64 лет в понедельник, 25 января.

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