Опубликовано жуткое видео из кировской квартиры, где погибла трехлетняя девочка

Жуткие кадры из квартиры 21-летней кировчанки, в которой женщина оставила умирать трехлетнюю дочь, опубликовал один из Telegram-каналов.

На кадрах видны ужасающие условия, в которых жили юная мать и ребенок. Каждая комната напоминает свалку, стены с облезлыми обоями расписаны черной краской. Кроме того, в телефоне матери обнаружена переписка, из которой понятно — женщина мечтала сдать дочь в детский дом.

20 февраля тело малышки в запертой квартире обнаружила бабушка, когда пришла поздравить ее с трехлетием. Девочка неделю пробыла одна в ужасных условиях и умерла от обезвоживания. Ее мать арестована в рамках уголовного дела об убийстве с особой жестокостью. Кроме того, сотрудники местных надзорных органов стали фигурантами уголовного дела о халатности.