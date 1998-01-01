«Правда восторжествовала»: Мать Дацика об освобождении сына

, 22:43 Эфирная новость 81

Боец смешанных единоборств (MMA) Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан вышел из тюрьмы.

Фото, видео: Пятый канал, kp.ru

Скандально известный националист, экс-боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик отпущен на свободу. В мае 2016-го Дацик разгромил в Петербурге несколько притонов, затем устроил «марш голых проституток». Тогда ему было назначено наказание — 3,5 года колонии строгого режима. И вот сегодня апелляционный суд прекратил уголовное преследование за истечением срока давности.

— Все сомневались в этом. Считали, что коррупционность суда и прилегающие к ним люди не дадут ему выйти. Однако правда восторжествовала, — сказала мать Вячеслав Дацика — Светлана в интервью Пятому каналу.

Своими планами на будущее Рыжий Тарзан пока не делится. Но, судя по биографии, скучать он не привык. В 2007-м его обвинили в целой серии ограблений салонов мобильной связи, а затем отправили на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Он сбежал в Норвегию, откуда его экстрадировали и вернули обратно в российскую тюрьму.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что «рыжий Тарзан» в ходе судебного процесса заявил о покушении на его жизнь и очень уж утомил судью подробностями нападения.

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