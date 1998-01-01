Скопившийся снег на крышах в Мурманске утягивает за собой вниз даже металлические ограждения. Местные жители возмущены бездействием работников коммунальных служб.

На видеокадрах очевидцев женщина идет по улице вдоль дома, с крыши которого уже упал снег и часть металлической конструкции. Через пару секунд, как только прохожая миновала этот участок, сверху с грохотом снова валятся глыбы льда и железные фрагменты.

Также местные жители разместили фотографии последствий «работы» коммунальщиков — снег с крыш продолжает нависать, а внизу ничего не убрано.

На одном из снимков видно, что фрагмент металлической конструкции рухнул прямо под окна детского сада — страшно представить, если бы в тот момент из дверей на прогулку выходили малыши.

vk @murmanskgroup

Помимо риска жизни и здоровью прохожих, уже нанесен ущерб и припаркованным автомобилям. У одной из машин лобовое стекло пришло в непригодность из-за покрывших его трещин, образовавшихся в результате удара. Крыша автомобиля промята так, будто на нее упало нечто очень тяжелое. Разбиты фары, заднее окно.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Петербурге появится мобильное приложение, с помощью которого жители города смогут сообщать о неудовлетворительной уборке снега и наледи с крыш домов.