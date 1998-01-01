Беглов: Единая соцкарта петербуржца заработает до конца года

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На ней будут записаны ФИО владельца, дата его рождения, данные паспорта, СНИЛС, полис медицинского страхования.

Фото: РИА Новости / Екатерина Штукина

Единая социальная карта для жителей Петербурга, на которой будет содержаться информация о личности держателя, его льготах, пособиях и других мерах поддержки со стороны города, должна быть запущена до конца 2019 года. Об этом сообщил в понедельник, 25 февраля, глава Северной столицы Александр Беглов, сообщает ТАСС.

— Там будут зафиксированы все льготы и компенсации, которые положены ее обладателю. Это касается многодетных семей и вообще всех, кому положены льготы, — сказал Беглов сказал на совещании с членами городского правительства.

Соцкарта петербуржца предполагает, что ее обладатель сможет получить различные льготы, оплатить проезд в общественном транспорте, воспользоваться льготной системой оплаты услуг ЖКХ, а также получить другие госуслуги в органах власти.

В отличие от «Социальной карты москвича», которая оформляется в столице в течение месяца, в городе на Неве ее можно будет получить лишь спустя две недели.

Выпуск «Единой карты петербуржца» начнется с 1 мая. Операторами системы станут банки «Санкт-Петербург», «Сбербанк» и ВТБ, куда любой желающий и должен будет обратиться. Кроме того, ведутся переговоры с большинством торговых сетей, АЗС, аптеками по поводу присоединения к этому проекту.

Ранее Пятый канал сообщал, что глава Петербурга Беглов поручил внедрить формат «бережливых поликлиник» в Петербурге к 2020 году.

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