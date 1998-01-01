Беглов поручил внедрить формат «бережливых поликлиник» в Петербурге к 2020 году

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Глава города поручил перевести все детские поликлиники города на новые стандарты.

Фото: РИА Новости / Александр Гальперин

Тема:
Послание президента ФС 2019 51

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил внедрить формат «бережливых поликлиник» в детских медицинских учреждениях Северной столицы к началу 2020 года. Глава Петербурга внес новое предложение в понедельник, 25 февраля, на совещании с членами правительства города в Смольном.

— Все необходимое сделаем для того, чтобы наши детишки не стояли в очередях. Президент поставил задачу перевести к 2021 году все детские поликлиники на высокие стандарты «бережливых поликлиник». Петербург в этой сфере может работать быстрее. Поэтому поручаю выполнить эту задачу уже к началу следующего года, — цитирует Беглова ТАСС.

Он подчеркнул, что для выполнения плана следует предусмотреть все необходимые финансовые ресурсы.

20 февраля, выступая с посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить новый формат «бережливых поликлиник», который предполагает модернизацию сферы медицинского обслуживания. Согласно новым стандартам, сокращаются очереди к врачам, уменьшаются объемы бумажной работы у специалистов, увеличивается время приема и снижается вероятность заболеть в поликлинике, поскольку потоки больных и здоровых людей становятся разделены.

Ранее Пятый канал сообщал, что Александр Беглов, выступая на Военном совете ЗВО, позвал военных пенсионеров на государственную службу.

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