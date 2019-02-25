Видео: Порошенко сравнил украинскую евроинтеграцию с анекдотом, а после сплясал

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Президент Украины признал: то, как страна пытается интегрироваться в Европу похоже на анекдот про танцующих самбу кубинцев.

Фото, видео: www.globallookpress.com, 112 Украина

Украинский президент Петр Порошенко сравнил евроинтеграцию страны с анекдотом про танцующих самбу кубинцев. Заявление лидер Незалежной сделал во время выступления на молодежном форуме «Мнение молодежи важно. Перспективы вступления в НАТО и ЕС». Трансляцию вел телеканал «112 Украина», сообщает РИА Новости.

Стоя за трибуной перед собравшимися Петр Порошенко решил рассказать анекдот, который, по его мнению, лучше всего описывает тот процесс, который страна переживает, пытаясь интегрироваться в Европу. Начал свое повествование Порошенко с того, как украинская делегация прилетела на Кубу и попыталась «заставить» местных жителей начать работать.

— Как только собираются три-пять кубинцев, они сразу начинают танцевать самбу. Было решено собрать народ под лозунгом «Давайте работать. Самбе — нет!». В итоге вся площадь подхватила и начала танцевать и петь в ритме самбы. «Давайте работать. Самбе — нет!», — рассказал Порошенко, показав при этом танцевальные движения.

— Мне кажется, что у нас так делается евроинтеграция. Найти кого-нибудь, кто против, — нет, а как собираемся… — заключил президент страны.

В декабре 2014 года Украина отказалась от внеблокового статуса государства. Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан заявлял, что говорить о членстве Украины в объединении в ближайшие годы нереалистично, потому что Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации. Позднее депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина выглядит смешно перед Евросоюзом. По его словам, Киев «за них решил», куда он вступает.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Петр Порошенко достаточно обогатился за годы президентства, и теперь закидывает удочки в Евросоюз, который, впрочем, трещит по швам.

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