Прикованного с рождения к постели подростка вызвали в военкомат

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Мама мальчика беспокоится, как бы сына не привлекли за уклонение от службы.

Фото: www.globallookpress.com

Подростку, с рождения прикованному к постели, екатеринбургский военкомат прислал повестку с требованием явиться для постановки на воинский учет. Как сообщает URA.RU, об этом сообщило в понедельник, 25 февраля, местное телевидение. 17-летний парень не может ходить из-за ДЦП, статус инвалида ему был присвоен еще в годовалом возрасте. Повестка очень возмутила и обеспокоила маму подростка.

— Это просто верх цинизма! Ребенок с рождения не ходит, а его вызывают в военкомат! Где они только берут данные?! - недоумевает она.

Женщина говорит, что некоторое время назад прописала сына по другому адресу, но военные все равно нашли его. Она теперь опасается, как бы теперь юношу не привлекли к ответственности за уклонение от службы.

Издание попыталось получить комментарий в военкомате Верх-Исетского и Железнодорожного районов, куда предписано явиться инвалиду, но там говорить отказались, сославшись на закончившийся рабочий день, и попросили перезвонить позже.

Ранее Пятый канал сообщал, что 6 февраля Владимир Путин подписал закон, обязывающий россиян встать на воинский учет независимо от наличия или отсутствии регистрации по месту проживания.

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