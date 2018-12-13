Путин подписал закон о постановке на воинский учет по месту фактического пребывания

Президент России Владимир Путин подписал закон о постановке на воинский учет граждан РФ по месту фактического пребывания без регистрации.

Документ, предложенный группой сенаторов Совфеда во главе с Виктором Озеровым в 2017 году, обязывает россиян вставать на учет в военкомат независимо от наличия или отсутствии регистрации по месту проживания.

Кроме того, ответственные за военно-учетную работу в течение двух недель должны сообщать в военкоматы о гражданах, которые не состоят на воинском учете, хотя должные там фигурировать.

Закон опубликован на портале правовой информации и направлен на максимальный охват всех граждан мужского пола — как пребывающих в запасе, так и подлежащих призыву.

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