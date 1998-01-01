Почему «Газпром» покидают два ключевых топ-менеджера

Заместители председателя правления компании «Газпром» Александр Медведев и Валерий Голубев покидают свои посты, сообщает ТАСС. По информации агентства, Медведев и Голубев вышли на пенсию.

— Два заместителя председателя правления компании — Валерий Александрович Голубев и Александр Иванович Медведев — покинули свои посты в связи с выходом на пенсию , — рассказал агентству заместитель председателя правления холдинга Андрей Круглов.

Отмечается, что решение о прекращении полномочий Александра Медведева и Валерия Голубева будет принято советом директоров компании.

Медведев в дальнейшем займется футбольным клубом «Зенит». 22 февраля он был назначен президентом и гендиректором. Планы Голубева пока неизвестны. Оба зама работали в «Газпроме» с 2002 года.

Ранее Пятый канал сообщал, что «Газпром» утвердил членом правления Михаила Путина.