Почему «Газпром» покидают два ключевых топ-менеджера

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Заместители председателя правления Александр Медведев и Валерий Голубев больше не будут работать в энергетической компании.

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Заместители председателя правления компании «Газпром» Александр Медведев и Валерий Голубев покидают свои посты, сообщает ТАСС. По информации агентства, Медведев и Голубев вышли на пенсию.

— Два заместителя председателя правления компании — Валерий Александрович Голубев и Александр Иванович Медведев — покинули свои посты в связи с выходом на пенсию, — рассказал агентству заместитель председателя правления холдинга Андрей Круглов.

Отмечается, что решение о прекращении полномочий Александра Медведева и Валерия Голубева будет принято советом директоров компании.

Медведев в дальнейшем займется футбольным клубом «Зенит». 22 февраля он был назначен президентом и гендиректором. Планы Голубева пока неизвестны. Оба зама работали в «Газпроме» с 2002 года.

Ранее Пятый канал сообщал, что «Газпром» утвердил членом правления Михаила Путина.

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