Видео: Пожар вспыхнул в крупном торговом центре в Баку

В Баку загорелся крупный торговый центр «Садарак», сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана. По предварительным данным, в ТЦ горят несколько складов, на месте работают пожарные службы. Информации о пострадавших не поступало.

«Садарак» располагается в Гарадагском районе азербайджанской столицы, его общая площадь — 100 гектаров. Торговый центр включает в себя несколько тысяч торговых точек, в том числе — сельскохозяйственный рынок.

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