Видео: В Москве планируют увеличить число «двухколесных спасателей»

В Москве станет больше «двухколесных спасателей». Власти столицы с 1 мая увеличат количество мотогрупп быстрого реагирования. На службу заступят 150 практически универсальных бойцов МЧС на более, чем 20 байках.

В их обязанности входит помощь пострадавшим в ДТП, а главное — поиск пропавших людей. Сейчас в столице действуют только две таких группы байкеров-спасателей, но часто именно они раньше своих коллег оказываются на месте ЧП. Главное их преимущество — мобильность, даже столичные пробки им не помеха.

В дальнейшем число таких подразделений будет увеличиваться.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как спасатели МЧС нашли заблудившихся сноубордистов на Эльбрусе.