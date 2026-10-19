Самолет Новосибирск — Махачкала подал сигнал бедствия в небе над Казахстаном

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Срочная новость 63 0

Борт изменил направление полета после подачи сигнала.

Самолет Новосибирск — Махачкала подал сигнал бедствия

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Самолет S7 7099, следовавший из Новосибирска в Махачкалу, подал сигнал бедствия 7700 в воздушном пространстве Казахстана. После этого борт начал двигаться в сторону Омска, следует из данных сервиса Flightradar.

В пресс-службе авиакомпании S7 сообщили ТАСС, что причиной изменения маршрута стала техническая неисправность. Экипаж принял решение совершить посадку на запасном аэродроме в Омске.

«В связи с технической неисправностью экипаж рейса S7 7099 Новосибирск — Махачкала принял решение о посадке на запасном аэродроме в Омске. Самолет готовится к посадке», — уточнили в авиакомпании.

По данным онлайн-табло аэропорта Толмачево, самолет вылетел из Новосибирска в 13:20 по местному времени, что соответствует 09:20 мск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет Austrian Airlines, следовавший из Тель-Авива в Вену, экстренно перенаправили в Софию из-за угрозы взрыва. На борту находились 51 пассажир и шесть членов экипажа. После посадки в болгарской столице специалисты приступили к проверке безопасности.

В Lufthansa Group подтвердили получение угрозы в отношении рейса OS82 и решение изменить маршрут. После завершения досмотра пассажиров планировали доставить в Вену другим рейсом. Данных о результатах проверки на тот момент не поступало.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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