Супермодель 90-х Ольга Патюшенкова скончалась от рака

Сверхпопулярная в 90-х модель Ольга Патюшенкова умерла от рака — об этом сообщил в Instagram ее близкий друг Петр Аксенов.

Расцвет карьеры Ольги Патюшенковой пришелся на середину 90-х — она выиграла несколько конкурсов красоты, а затем уехала в Европу, где стала сотрудничать с одним из ведущих парижских агентств. Ее внешность привлекла внимание мэтров — Карла Лагерфельда и Джона Гальяно, Патюшенкова вошла в список топ-15 манекенщиц планеты. Однако, вскоре Ольга пропала из модной тусовки и перестала появляться на публике.

Как сообщает Starhit, причиной этому стало онкологическое заболевание, с которым Патюшенкова боролась последние годы. Несмотря на все усилия самой Ольги и врачей, она скончалась от рака.

По словам пользователей сети, супермодель 90-х умерла в квартире мамы в Санкт-Петербурге. Вероятно, это произошло 6 февраля, но родственники и друзья не стали предавать случившееся широкой огласке.

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