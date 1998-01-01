В акваторию Балтийского моря зашел американский эсминец «Грейвли» с крылатыми ракетами «Томагавк». Это следует из данных ресурса, отслеживающего перемещение кораблей.

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Как видно, маршрут корабля ВМС США идет вдоль побережья Германии в восточном направлении. На борту эсминца может находиться несколько десятков ракет «Томагавк». Отмечается, что в 2019 году «Грейвли» уже заходил в Балтийское море. В январе корабль ВМС США в сопровождении ВМФ РФ проследовал в датский Копенгаген.

Ранее Пятый канал рассказывал о американском эсминце «Дональд Кук», который снова появился в Черном море.