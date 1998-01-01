«Опять пришел смешить кефаль»: Зачем «Дональд Кук» зашел в порт Одессы

Пользователи интернета выдвигают свои версии захода в порт Одессы эсминца управляемого ракетного оружия Военно-морских сил США «Дональд Кук», который находится в акватории Черного моря с 19 февраля.

Причем этот корабль появляется здесь уже второй раз с начала года. Как объясняли в пресс-службе 6-го флота ВМС США, цель этих визитов — укрепление региональной стабильности и повышение боеготовности с союзниками по НАТО и партнерами в Черном море.

— Стабильность чего они пришли поддержать? Стабильность волнения моря? — предположил один из пользователей.

— Как корабль назовешь, так он и поплывет, — отметил другой, напомнив, что эсминец назван в честь военнослужащего Корпуса морской пехоты Дональда Кука, который умер от малярии во вьетнамском плену.

— Белые люди бусы привезли! — иронизирует третий, гадая, как одесситы встретят корабль.

— Не потонул бы ненароком, убогий, — «беспокоится» еще один пользователь.

— Опозорившийся на весь мир эсминец опять пришел смешить кефаль в Черном море, — уверен другой.

— А Су-шки наши уже пролетали? — поинтересовался интернет-пользователь, намекая на «репутацию» «Дональда Кука».

Дело в том, что в ноябре 2014 года экипаж эсминца США был деморализован в Черном море пролетом над ним истребителем Су-24 — у «Дональда Кука» отключилась электроника. В апреле 2016 года бомбардировщики Су-24 и вертолет Ка-27 несколько раз облетели корабль, который участвовал в совместных маневрах с Польшей на Балтийском море. Это вызвало панику среди американских моряков.

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