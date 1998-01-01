Пассажирский поезд протаранил легковой автомобиль в Башкирии, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По данным ведомства, водитель ВАЗ выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и попытался проехать через пути, но угодил под пассажирский состав, следовавший из Уфы в Москву. В результате столкновения автомобиль отбросило в сторону, водитель и два пассажира отделались травмами и были госпитализированы. Повлияла ли авария на расписание поезда, не уточняется.

Ранее Пятый канал рассказывал о столкновении поезда со снегоуборочной путевой машиной в Самарской области.