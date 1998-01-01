Снегоуборочная путевая машина столкнулась с грузовым составом в Самарской области, сообщает РИА Новости. В результате инцидента с рельсов сошли две пустых цистерны и сам снегоуборщик. Жертв и пострадавших нет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения на железнодорожном транспорте. Выясняются причины произошедшего, устанавливаются виновные лица.

ЧП стало причиной задержки в пути поезда «Новосибирск — Белгород». Пассажирский состав отстал от расписания на 1 час 20 минут.

Ранее Пятый канал сообщал, что четыре человека пострадали при сходе с рельсов вагонов электрички. Инцидент произошел рано утром 24 декабря неподалеку от станции Навагинское Туапсинского района.