Юморист Максим Галкин опубликовал в Instagram очередные кадры из семейного «замка» в Подмосковье. На этот раз его супруга Алла Пугачева вместе с пятилетней дочерью Лизой исполняли песню, которую, по словам Галкина, Примадонна придумала на ходу.
—
Также артист поделился, что такое утро в его семье вовсе не исключение. Обычно, когда он еще спит, Пугачева с детьми уже придумывает театральные сценки.
Поклонники Максима Галкина и Примадонны тут же начали буквально осыпать их комплиментами. Некоторые из них даже признались, что от такого трогательного видео невольно наворачиваются слезы.
— Как трогательно! — прокомментировал пользователь.
— Браво! Королева и принцесса! Посмотрела раз десять. Восторг бесконечный, — добавил другой.
— Прямо слезы на моих глазах. Дай вам бог богатырского здоровья! — разоткровенничался фанат.
Галкин, в свою очередь, поблагодарил всех поклонников за добрые слова.
Ранее Пятый канал сообщал, что юморист пообещал «заменить» Владимира Познера.